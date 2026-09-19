«الترفيه» تكشف عن فعاليات اليوم الوطني

كشفت الهيئة العامة للترفيه «GEA»، بالتعاون وبالمشاركة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، عن تنظيم مجموعةٍ من الفعاليات والعروض في المدن السعودية، احتفاءً باليوم الوطني، تتنوَّع بين العروض الجوية والبحرية والبرية والألعاب النارية.

وبدأت الفعاليات في محافظة جدة، الجمعة، إذ شهدت سماء المحافظة عرضًا جويًّا، نُظِّم عند الـ 05:00 عصرًا، ويستمر حتى الأحد 20 سبتمبر، بمشاركة وزارة الدفاع ممثَّلةً في القوات الجوية الملكية السعودية، وفريق «الصقور السعودية»، إلى جانب الخطوط الجوية العربية السعودية التي تشارك بطائرةٍ من طراز «بوينج B787-9»، وطيران أديل بطائرةٍ من طراز «إيرباص A320neo».

وفي الرياض، يُنظَّم العرض الرئيس، الثلاثاء 22 سبتمبر، والأربعاء، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، وينقل على الهواء مباشرةً عبر القناة السعودية بمشاركة عددٍ من القطاعات عند الـ 04:00 عصرًا.

ويشهد العرض، الذي تُفتَح أبوابه للجمهور عند الـ 02:00 ظهرًا، مشاركة الحرس الملكي بمسيرةٍ لحرس الشرف، تعزف خلالها الفرقة الموسيقية السلام الملكي السعودي، ومشاركة وزارة الحرس الوطني بتشكيلاتٍ من الطائرات المروحية والفرقة الموسيقية، ورئاسة أمن الدولة ممثَّلةً في طيران الأمن الذي يتقدَّم العرض الجوي بمروحيةٍ تحمل العلم السعودي.

كذلك يشارك طيران الرياض بإحدى طائراته من طراز «بوينج 787»، فيما تشارك القوات البرية وحرس الحدود ونادي الطيران بأجنحةٍ خاصَّةٍ ضمن منطقة العرض في ملهم، في إطار الفعاليات المصاحبة للعرض الرئيس.

وإلى جانب العروض الجوية، تشهد جدة عروضًا بحريةً، تنظمها القوات البحرية بمشاركة عددٍ من القطع البحرية، ضمن الفعاليات الاحتفالية المنظَّمة على ساحل البحر الأحمر.

وتقدِّم المديرية العامة لحرس الحدود عروضًا في مدنٍ عدة، منها مسيرةٌ بريةٌ، وأخرى بحريةٌ راجلةٌ على كورنيش واجهة روشن في جدة، ومسيرةٌ بريةٌ على كورنيش ينبع، وأخرى بحريةٌ في شرم ينبع، ومسيرةٌ للمركبات، وأخرى راجلةٌ بشارع الفن في أبها، إضافةً إلى مسيرةٍ راجلةٍ للمشاة، وأخرى بحريةٍ للزوارق على كورنيش الواجهة البحرية في محافظة البرك.

وتمتدُّ الاحتفالات إلى المنطقة الشرقية حيث تشهد الواجهة البحرية في الخبر، 26 و27 سبتمبر، عند الـ 04:30 عصرًا، عروضًا جويةً، تشارك فيها طائراتٌ عسكريةٌ، إلى جانب مشاركة الأولى للطيران للمرة الأولى، ضمن سلسلة الفعاليات المنظَّمة احتفاءً باليوم الوطني السعودي.

وتنظَّم، كذلك، عروضٌ للألعاب النارية عند الـ 09:00 من مساء 23 سبتمبر في تسع مدنٍ، هي الرياض، والخبر، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، وعرعر، والباحة، وتبوك، وبريدة ضمن الفعاليات الاحتفالية المصاحبة لليوم الوطني السعودي.