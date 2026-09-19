لاوتارو ينقذ إنتر في روما.. وكالياري يزيد متاعب أودينيزي

أنقذ المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم من الخسارة أمام روما بتسجيل هدفي التعادل 2ـ2، السبت، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وكان روما في طريقه لمتابعة انطلاقته القوية دون خسارةٍ منذ بداية الموسم الجاري، وتحقيق فوزه الخامس في ست مبارياتٍ، لكنَّ قائد الإنتر رفض الاحتفالات بالملعب الأولمبي في العاصمة.

وعاد روما إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018ـ2019 بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، ويبدو في طريقه للتألُّق بعد تصدُّر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن إنتر، حامل للقب.

وفي مباراةٍ حماسيةٍ أمام جمهورٍ غفيرٍ، استحقَّ روما التقدُّم في الشوط الأول بهدفين عبر الفرنسي مانو كونيه، لاعب الوسط، الذي سجل الأول بتسديدةٍ من داخل المنطقة إثر تمريرةٍ من الأرجنتيني ناهويل مولينا في الدقيقة 6، ثم أضاف الثاني بتصويبةٍ بعد سلسلةٍ من التمريرات «37».

وما بين الهدفين وما بعدهما، كانت هناك محاولاتٌ عدة للطرفين، أبرزها تصدي ميلي سفيلار لانفراد الألماني يان بيسيك «26»، والقائم لتصويبة أليساندرو باستوني «32» من جهةٍ، وتصويبات الأرجنتيني باولو ديبالا من جهةٍ أخرى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ارتفع الحماس بتقليص لاوتارو الفارق سريعًا بعد ثوانٍ فقط عبر تسديدةٍ جميلةٍ إثر تمريرةٍ من الفرنسي ماركوس تورام «46».

وتوالت المحاولات بعدها من الطرفين، وكانا قادرَين على التسجيل لولا الرعونة أحيانًا، والتألُّق في حراسة المرمى أحيانًا أخرى حتى فعلها قائد الإنتر بإحراز هدف التعادل بعد أن أنقذ سفيلار مرماه في محاولةٍ، والعارضة في ثانيةٍ، ثم استكملت الهجمة لتصل إلى بيسيك الذي لعبها إلى وصيف بطل العالم ليسجل الثاني «79».

وفي مباراةٍ أخرى، واصل كالياري صعوده على سلم الترتيب نحو المركز الثالث مؤقتًا بعد فوزه على مضيفه أودينيزي 1ـ0.

ويدين كالياري بفوزه إلى دانيال مالديني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 بعد أن استغلَّ خطأً فادحًا في الدفاع. وهذا هو الهدفُ الثالث تواليًا للاعب «24 عامًا»، نجل أسطورة ميلان وإيطاليا باولو مالديني، علمًا أنه انضم إلى كالياري بالإعارة قادمًا من أتالانتا.

ورفع الضيوف رصيدهم إلى 12 نقطةً، فيما تلقَّى أودينيزي خسارته الثالثة، وتجمَّد رصيده عند أربع نقاطٍ.

في حين، أنقذ البديل الكرواتي ساندرو كولينوفيتش تورينو من خسارةٍ رابعةٍ عندما أدرك التعادل أمام بولونيا 1ـ1 في الدقيقة 77. وكان أصحاب الأرض تقدَّموا بهدف فيديريكو برنارديسكي في الدقيقة 14.

وبهذه النتيجة، بقي بولونيا دون أي فوز رافعًا رصيده إلى نقطتين فقط، فيما حصد تورينو نقطته الرابعة.