«هاتريك» صلاح التاسع يمنح طرابزون انتصارا تاريخيّا على غلطة سراي

أحرز النجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهدافٍ على الأقل للمرة التاسعة خلال مسيرته الاحترافية، مُسهمًا في انتصارٍ عريضٍ لفريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم على منافسه غلطة سراي برباعيةٍ نظيفةٍ، السبت، ضمن سادس جولات الدوري التركي الممتاز.

وجاء الهدف الأول والثالث والرابع بتوقيع قائد المنتخب المصري «هاتريك» في الدقائق 4 و44 و80. أمَّا الهدف الثاني، فسجَّله زميله البرتغالي البلجيكي نواه سافيولو في الدقيقة 39.

وعادلَ طرابزون سبور أكبر انتصاراته تاريخيًّا على غلطة سراي، مكرِّرًا النتيجة ذاتها التي حقَّقها أمام منافسه عام 2018 في الدوري التركي.

وسجَّل الفريق أربعة أهدافٍ أو أكثر في مباراةٍ واحدةٍ أمام غلطة للمرة الرابعة تاريخيًّا بعدما كرَّر الفوز برباعيةٍ نظيفةٍ للمرة الثانية، مقابل انتصارٍ بـ 5ـ3 في 1998، و4ـ1 في 1995.

ودوَّن صلاح ثلاثيةً للمرة الأولى مع الفريق، الذي انضمَّ إليه عبر نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، سبق للمهاجم العالمي إحراز ثلاثة أهدافٍ في ست مبارياتٍ مختلفةٍ، وزاد الحصيلة إلى رباعيةٍ «سوبر هاتريك» في مباراتين أخريين.

وبعد ستة «هاتريك» ورباعيتين، أحرز صلاح ثلاثة أهداف فأكثر للمرة التاسعة، مهديًا مدربه الألماني الجديد توماس ريس الفوز في أولى مبارياته مع طرابزون.

وسجَّل اللاعب أربعة «هاتريك» و«سوبر هاتريك» واحد مع ليفربول، الذي لعب له تسعة مواسم بين عامي 2017 و2026. وبقميص روما الإيطالي الذي ارتداه خلال الفترة من 2015 و2017، أحرز «هاتريك» واحدًا، بالتساوي مع حصيلته برفقة طرابزون. وعلى الصعيد الدولي، سجل لمنتخب بلاده «هاتريك» مرةً، و«سوبر هاتريك» مثلها.

وتصدَّر صلاح ترتيب لائحة هدافي الدوري التركي برصيد سبعة أهداف، متقدمًا على ثلاثة لاعبين أحرزوا ستةً، بينهم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي.

ورفع الفوز رصيد طرابزون إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد سراي عند 13 نقطة في الصدارة التي باتت مهددة من بشكتاش الذي يملك 12 نقطة ولديه مباراة ناقصة.