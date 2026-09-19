دونيس يختبر الصقور بالتمرير والكرات الثابتة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت، تدريباته في جدة، ضمن معسكره الإعدادي المنظم، تحضيرًا لبطولة كأس الخليج «خليجي 27» المقررة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للمنتخب، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب التدريب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الصقور.

وطبق اللاعبون مران التمرير من لمسة واحدة، تلا ذلك تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.

ويواصل الأخضر، مساء الأحد، تدريباته بحصة في تمام الـ 07:00 مساءً على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة، الأربعاء، أمام الكويت، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام عمان، ويختتم دور المجموعات بمواجهة العراق في 29 من الشهر الجاري.