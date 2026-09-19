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الصقور يستعدون

2026.09.19 | 10:46 pm
واصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت، تدريباتهم في جدة، ضمن المعسكر الإعدادي المنظَّم فيها تحضيرًا لبطولة كأس الخليج «خليجي 27»، المقرَّرة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.
الصقور يستعدون

الصقور يستعدون

الصقور يستعدون

الصقور يستعدون

الصقور يستعدون

الصقور يستعدون