الصقور يستعدون

واصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت، تدريباتهم في جدة، ضمن المعسكر الإعدادي المنظَّم فيها تحضيرًا لبطولة كأس الخليج «خليجي 27»، المقرَّرة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.