نيوكاسل يعود إلى الانتصارات.. وكوفنتري يسجل الفوز الأول

أوقف فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم سلسلة هال سيتي الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي، وفاز عليه السبت 2ـ1 لحساب الجولة الخامسة على ملعب «سانت جيمس بارك»، ليعوّض خسارته الإثنين الماضي برباعية نظيفة أمام ليدز.

بدأ نيوكاسل يونايتد المباراة بقوة، وقدَّم جو ويلوك بداية رائعة للموسم، وبعد محاولته الأولى في الدقيقة الثالثة، قبل أن يجيء هدفه الثالث في الموسم بعد ثوانٍ من تمريرة هارفي بارنز، التي تسلَّمها بلمسة واحدة قبل أن يسددها بدقة متناهية في مرمى ليزيس إند.

في الدقيقة السابعة، مرَّر بارنز الكرة مجددًا إلى لويس هال بعد انطلاقة رائعة، حيث سدَّد الكرة بقوة إلى الزاوية السفلية للمرمى، ليضع نيوكاسل في موقف قوي، وهي الطريقة المثالية التي يحتفل بها الظهير بتوقيعه عقدًا جديدًا طويل الأمد مع ناديه الذي نشأ فيه وعودته إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي.

وأهدر نيوكاسل ركلة جزاء سدَّدها الكونغولي يوان ويسا، بعد أن تصدى لها الحارس اليوناني كونستانتينوس تزولاكيس.



وفي الدقيقة «67»، سجَّل البديل الفرنسي محمد علي تشو هدفًا لهال، الصاعد حديثًا، بعد دخوله أرض الملعب مباشرة، حيث توغل بين لاعبي خط دفاع نيوكاسل وسدَّد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن فريق النمور السابع.

وعقب المباراة، عبَّر الألماني ماتياس يايسله، مدرب نيوكاسل، عن سعادته باستعادة الروح بعد الخسارة السابقة. وقال في تصريحات عقب المباراة: «كانت مواجهة حماسية، كما هو متوقع. أنا فخورٌ جدًّا برؤية الروح القتالية. كان الدفاع قويًّا، والالتزام بالفوز بهذه المباراة أمر استثنائي».

وأضاف: «بشكل عام، أود أن أقول إنَّها بداية إيجابية للغاية.. لقد كانت فترة انتقالية ضخمة خلال الصيف مع كل التحديات، مع رحيل العديد من اللاعبين، والعديد من التعاقدات، ولاعبين شباب جدد معهم».

واستطرد: «بالنظر إلى كل هذه الأمور، يمكننا أن نكون سعداء للغاية بهذه البداية، ولكن الجانب الجيد أيضًا هو أنَّ لدينا الآن الوقت للتفكير في المجالات التي يمكننا تحسينها».

وعلى ملعب «سيتي جراوند» كان هدف جاي دا سيلفا في شباك نوتنجهام فورست بالدقيقة «55» كافيًا لكوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا، ليترك بصمته بعد بداية صعبة للموسم لفريق المدرب فرانك لامبارد.

واستغلَّ دا سيلفا تمريرة طويلة وأطلق تسديدة ملتفة تجاوزت ماتز سيلس. وحرم فورست من هدف التعادل في الدقائق الأخيرة عندما سجَّل إيجور جيسوس هدفًا، لكن الحكم رفض احتسابه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بأنه عرقل المدافع كاليب ييرينكي في مرحلة بناء الهجمة.

ورفع كوفنتري رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الـ18، بينما تجمد فورست عند المركز الـ 12 بخمس نقاط.

كما تغلب إيفرتون على ضيفه إيبسويتش تاون بهدف دون رد، ليواصل سجله الخالي من الخسائر في الدوري.

وسجَّل هدف اللقاء الوحيد الفرنسي تيرنو باري في الدقيقة الـ 11، ليزيد إيفرتون رصيده إلى تسع نقاط، ويتقدم إلى المركز الخامس، فيما بقي إيبسويتش عند ست نقاط في المركز الـ 11.