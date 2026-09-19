الأخضر.. اجتماعات مكثفة

كثَّف اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اجتماعاته باللاعبين وطاقمه الفني خلال اليومين الماضيين، استعدادًا لمواجهة الكويت، الأربعاء، في افتتاح مشوار الأخضر ضمن منافسات «خليجي 27»، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وناقش دونيس خلال اجتماعاته باللاعبين النهجَ الفني الذي يعتزم تطبيقه في البطولة، وأبرز المتطلبات التي ينتظر تنفيذها في المباريات، كما طالب الجميع بمضاعفة العمل، والمحافظة على أعلى درجات التركيز طوال فترة المنافسات.

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب اليوناني شدَّد أمام لاعبيه على أهمية تحقيق لقب كأس الخليج، مؤكدًا أن البطولة تُمثِّل محطةً مهمَّةً، واختبارًا للأخضر قبل خوض كأس آسيا، المقرَّرة في السعودية يناير المقبل، مبينًا أن الاجتهاد والالتزام سيكونان عاملَين أساسيين في المرحلة المقبلة.

ويتابع دونيس بصورة يومية نتائج القياسات، والمؤشرات البدنية للاعبين بالتنسيق مع طاقمه المساعد من أجل الوقوف على جاهزية كل عنصر، وتحديد الأحمال والبرامج التدريبية المناسبة له قبل انطلاق البطولة.

وعلى صعيد متصل، ينضم زكريا هوساوي، وريان حامد، وزياد الجهني، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، خماسي الأهلي، إلى معسكر الأخضر، الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع فريقهم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في كأس القارات للأندية.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته اليومية في جدة تحضيرًا لمواجهة الكويت، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، قبل لقاء عُمان بعدها بثلاثة أيام، واختتام دور المجموعات أمام العراق، 29 من سبتمبر الجاري.