الاتحاد يحسم قمة النصر برباعية

كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات مواجهته أمام النصر بنتيجة 4ـ2، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز.

وافتتحت أشلي بلمتر التسجيل للاتحاد عند الدقيقة «15»، مانحة فريقها الأفضلية مبكرًا، قبل أن تضيف صبا توفيق الهدف الثاني في الدقيقة «43».

وواصل الفريق الجداوي ضغطه قبل نهاية الشوط الأول، ونجحت ليثا جوميز في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليذهب الاتحاد إلى غرفة الملابس متقدمًا بثلاثية نظيفة.

وحاول النصر العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، ونجحت أندريا فاريا في تقليص الفارق عند الدقيقة «34»، قبل أن تعود اللاعبة ذاتها وتضيف هدفها الشخصي الثاني عند الدقيقة «59».

وأوقف الاتحاد محاولة العودة النصراوية عندما سجَّلت لينا بوساحة الهدف الرابع في الدقيقة «80»، ليحافظ الفريق على تفوقه حتى صافرة النهاية، ويحسم المواجهة بنتيجة 4ـ2.