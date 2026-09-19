سيلتا يعاقب سانتاندير بخماسية.. وبلباو وألافيس يتعادلان

اكتسح فريق سيلتا فيجو الأول لكرة القدم ضيفه راسينج سانتاندير، الصاعد حديثًا، 5ـ0، السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتناوب على تسجيل خماسية أصحاب الأرض كلٌّ من هوجو جونزاليس في الدقيقة 32 من ركلة جزاءٍ، والغيني إيلياش موريبا «43»، وميجيل رومان «69»، وبابلو ديوران «78 و90+2».

وبفوزه الأول، رفع سيلتا رصيده إلى سبع نقاطٍ في المركز الـ 11 بفارق الأهداف عن سانتاندير، الـ 14 بسبع نقاطٍ، الذي خسر مباراة الجولة الماضية أمام برشلونة بنتيجةٍ ثقيلةٍ 2ـ7.

وفي مباراةٍ أخرى، خيَّم التعادل السلبي على مواجهة أتلتيك بلباو وضيفه ديبورتيفو ألافيس.

ورفع ألافيس رصيده إلى 11 نقطةً في المركز السادس بفارق ثلاث نقاطٍ عن أتلتيك بلباو الثامن الذي يملك مباراةً أقل.

وهذا التعادل الثاني تواليًا لبلباو، بينما بقي ألافيس دون فوزٍ للمباراة الثالثة على التوالي عقب انطلاقةٍ قويةٍ، شهدت عدم خسارته في المراحل الأربع الأولى «ثلاثة انتصاراتٍ وتعادل».

كذلك، تعادل أوساسونا وضيفه رايو فاييكانو 1ـ1.

وافتتح الكرواتي أنتي بوديمير التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، وعادلَ سيرخيو كاميو لرايو «50».

وتساوى الفريقان بثماني نقاطٍ في المركزين التاسع والعاشر مع أفضلية الأهداف لفاييكانو.