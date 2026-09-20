ممتاز السيدات.. 33 هدفا في 4 مباريات

اختتمت الجولة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات بتسجيل 33 هدفًا خلال أربع مواجهات، تصدر فريق القادسية الأول لكرة القدم قائمة الأكثر تسجيلًا بـ14 هدفًا، فيما شهدت الجولة تسجيل 3 لاعبات «سوبر هاتريك».

وسجَّلت الإسبانية إستر جونزاليس والبرازيلية أدريانا سيلفا، ثنائية القادسية، أربعة أهداف لكل منهما أمام الترجي، بينما أحرزت البندري مبارك، لاعبة الهلال، أربعة أهداف في شباك الأهلي.

وافتتحت الجولة بفوز العلا على نيوم 4ـ0، قبل أن يكتسح القادسية نظيره الترجي 14ـ0، فيما تغلب الهلال على الأهلي 9ـ0، واختتمت الجولة بفوز الاتحاد على ضيفه النصر 4ـ2.

وحافظ القادسية والاتحاد على العلامة الكاملة في صدارة الترتيب، متقدمين على الهلال والعلا، فيما جاء النصر خامسًا والأهلي سادسًا برصيد ثلاث نقاط، بينما بقي نيوم والترجي دون نقاط.

وعلى مستوى الهدافات، تتصدر إستر جونزاليس والبندري مبارك القائمة بخمسة أهداف لكل منهما، تليهما سيلفا والبرتغالية أندريا فاريا بأربعة أهداف، ثم الجزائرية لينا بوساحة بثلاثة أهداف.