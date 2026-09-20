أمام إشبيلية.. رافينيا يحتفل بـ «الهاتريك» الرابع

سجَّل البرازيلي رافينيا، مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، «الهاتريك» الثاني الموسم الجاري والرابع في مشواره الاحترافي مع كل الأندية التي لعب لها، خلال المباراة أمام إشبيلية، السبت «3-0» ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى.

وعزَّز رافينيا صدارته جدول الهدَّافين ببلوغ الهدف الـ 12 بفارق خمسة عن أقرب ملاحقيه زميله الإسباني يامين يامال، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد. ورفع اللاعب رصيده التهديفي مع الفريق الكاتالوني إلى 84 هدفًا في كل المسابقات.

وصنع ثلاثية رافينيا قلب الدفاع الدنماركي أندرياس كريستنسن «22» ليدرك به التعادل بعد تقدم إشبيلية بالهدف الأول. ثم مرر الجناح الإسباني لامين يامال الهدفين الآخرين «52» و«69».

وأخذ رافينيا دور المهاجم الصريح بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى شيكاغو فاير الأمريكي، والإسباني فيران توريس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فشل إتمام صفقة الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

وسجل الدولي البرازيلي ثلاثيته الأولى الموسم الجاري في شباك راسينج سانتاندير خلال الجولة الماضية «7ـ2».

وافتتح رافينيا ثلاثياته في مرمى بلد الوليد، أغسطس 2024 «7ـ0»، فيما وقَّع على «الهاتريك» الثاني أمام إشبيلية «5ـ2» مارس 2026.

وبخلاف الثلاثيات، يملك اللاعب سجلًّا حافلًا بالثنائيات برصيد 12 مباراةً مع برشلونة.