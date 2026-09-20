بقرار انضباطي.. الجوير خارج «الأخضر»

قرَّر الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد مصعب الجوير، لاعب الوسط، من معسكر «الأخضر» في جدة قبل بطولة كأس الخليج 27، لأسبابٍ انضباطيةٍ.

ووفق بيانٍ، نشره حساب المنتخب عبر منصة «إكس» في وقتٍ مبكِّرٍ من الأحد، سيُعلن لاحقًا عن اللاعب الذي سيُستدعى بدلًا من الجوير.

وبدأ المعسكر الخميس الماضي تحضيرًا للبطولة التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جوار عُمان، والعراق، والكويت. ويستهل مشواره فيها بملاقاة الكويت، الأربعاء المقبل، في اليوم الافتتاحي للبطولة.

وتشارك في هذه النسخة ثمانية منتخباتٍ موزَّعة بالتساوي على مجموعتين، يتأهل متصدراهما ووصيفاهما إلى نصف النهائي.