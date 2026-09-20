بثلاثية إشبيلية.. برشلونة يحقق الانتصار السابع تواليا

سجَّل فريق برشلونة الأول لكرة القدم فوزه السابع تواليًا في الدوري الإسباني، والثامن في كل البطولات الموسم الجاري بفضل «هاتريك» أحرزه مهاجمه وقائده البرازيلي رافينيا، قلبَ به تأخره بهدفٍ أمام مضيفه إشبيلية إلى فوزٍ بـ 3ـ1، السبت.

ورفع برشلونة، حامل اللقب، رصيده في صدارة جدول الترتيب إلى 21 نقطةً مبتعدًا بفارق ست نقاطٍ عن ملاحقه ريال مدريد، الذي تنتظره مواجهةٌ قويةٌ في «ديربي العاصمة» أمام مضيفه أتلتيكو، الأحد.

وهذه المرة الرابعة التي يسجل فيها الفريق الكاتالوني سبعة انتصاراتٍ في أول سبع جولاتٍ بالدوري، إذ سبق أن فعل ذلك مع الأرجنتيني تاتا مارتينو «2013ـ2014»، والإسباني أرنستو فالفيردي «2017ـ2018»، والمدرب الألماني الحالي هانزي فليك «2024ـ2025».

وزاد برشلونة رصيده من الأهداف إلى 31 بفارق 14 هدفًا عن ريال مدريد، فيما عزَّز رافينيا صدارته جدول الهدافين ببلوغ الهدف الـ 12 بفارق خمسة أهدافٍ عن زميله الجناح الإسباني لامين يامال، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد.

وللمرة الأولى منذ انطلاق الدوري، كان هناك شعورٌ حقيقي بأن سلسلة انتصارات برشلونة قد تكون في خطرٍ بعد أن تقدَّم الفريق الأندلسي بهدفٍ في الدقيقة 19 عبر الفرنسي يوسف فوفانا، لاعب الوسط، من كرةٍ رأسيةٍ، كما كانت هذه المرة الأولى التي يبدأ فيها الكاتالوني مباراةً متأخرًا الموسم الجاري.

وضغط إشبيلية بشراسةٍ، وأغلق المساحات، وأجبر برشلونة على ارتكاب أخطاءٍ نادرةٍ، وشكَّل تهديدًا مستمرًّا في الهجمات المرتدة.

ولم يدم تقدُّم إشبيلية سوى ثلاث دقائق فقط حيث مرَّر الدنماركي كريستيان كريستنسن، قلب الدفاع، الكرة إلى المهاجم البرازيلي رافينيا داخل منطقة الجزاء، فراوغ بالكعب المدافع السنغالي أرونا سانجانتي، وسدَّد كرةً زاحفةً داخل الشباك، عادلَ بها النتيجة.

ومع إصابة الإسباني خوان جارسيا، حارس المرمى، في المباراة السابقة، حصل الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش على فرصة الظهور الأول مع برشلونة في واحدةٍ من أصعب المباريات خارج ملعبه الموسم الجاري، وقدَّم مباراةً جيدةً حيث تصدَّى لتسديدة روبي أور ببراعةٍ قبل نهاية الشوط الأول بقليلٍ.

وفي الحصة الثانية، بدا برشلونة أكثر استفاقةً، وكاد يامال أن يسجل الهدف الثاني للفريق، لكنَّ تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 52، تسلَّم يامال كرةً مرتدةً، واستدار بها ، وأرسل عرضيةً متقنةً إلى منطقة الياردات الست على رأس رافينيا الذي حوَّلها هدفًا برشلونيًّا ثانيًا.

وحسم الكاتالوني الأمور بالهدف الثالث عندما اخترق الدولي الإسباني رودري، لاعب الوسط، خط الدفاع بتمريرةٍ إلى يامال الذي دار بالكرة، وأرسلها إلى رافينيا من بين المدافعين، لينطلق بها البرازيلي، ويرفعها من فوق الحارس معلنًا «الهاتريك» الثاني له الموسم الجاري، والرابع خلال مشواره الاحترافي.