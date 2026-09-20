ليون يسقط رين برباعية

تقدَّم فريق ليون الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي بتغلُّبه 4ـ0 على ستاد رين، السبت، ضمن الجولة الخامسة من البطولة.

وبالفوز، رفع ليون رصيده إلى 11 نقطةً بعد خمس مبارياتٍ بفارق نقطتين عن المتصدر موناكو، الذي تغلَّب 2ـ1 على لانس الجمعة، بينما احتل رين المركز الخامس بعشر نقاطٍ إثر أداءٍ باهتٍ، سيطر فيه على الكرة، لكنَّه واجه صعوبةً في صنع فرصٍ حقيقيةٍ.

وتقدَّم ليون بهدفين سريعين في الشوط الأول عبر إرنست نواما في الدقيقتين 7 و30. وتوقَّفت المباراة بعد ذلك عندما رفع مشجعون لافتةً مسيئةً ضد نادي سانت إيتيان حيث غادر اللاعبون الملعب، لكنَّها استؤنفت بعد فترةٍ وجيزةٍ.

ولم يؤثر هذا التوقف كثيرًا في إيقاع ليون، إذ أضاف زاكاري أتيكامي الهدف الثالث للفريق بعد الاستراحة «48»، ثم سجل كورنتين توليسو الرابع من خارج منطقة الجزاء «76».

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، فاز تولوز 3ـ2 على ضيفه لوهافر محققًا انتصاره الأول الموسم الجاري بعد خمس مبارياتٍ، بينما تغلَّب أنجيه ولومان على تروا ولوريان على الترتيب.

ويستضيف باريس سان جيرمان، حامل اللقب، منافسه مارسيليا، الأحد، في قمة مباريات الجولة.