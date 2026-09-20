يو .. مراهقة تخطف الذهب باستثناء

خطفت السّباحة الصينية الواعدة يو زيدي، ابنة الـ 13 عامًا، الأضواء في اليوم الأول من دورة الألعاب الآسيوية الجارية في آيتشي-ناجويا باليابان بفوزها بذهبية سباق 200 م فراشة، الأحد.

وهي أول ميدالية ذهبية كبرى للسباحة يو في طريقها لتحطيم الرقم القياسي لدورات الألعاب الآسيوية، وذلك قبل عامين من أولمبياد لوس أنجليس.

واجتازت يو التي ستبلغ الرابعة عشرة من عمرها في أكتوبر المقبل، مسافة السباق بوقت 2:05.08 دقيقتين محطمة بفارق نصف ثانية تقريبًا الرقم القياسي السابق الذي سجلته مواطنتها تشانج زوفي «2:05.57 د.» الفائزة بالمعدن الأصفر في دورة الألعاب الآسيوية السابقة قبل ثلاثة أعوام في هانجتشو.

وحلت تشانج موهان في المركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية بفارق 3.36 ثوان عن يو.

وتشارك يو التي ينظر كموهبة صاعدة في أحواض السباحة أيضًا في سباقي 200 م و400 متر فردي متنوع.

في العام الماضي، وفي سن الثانية عشرة، أصبحت أصغر سباحة تفوز بميدالية في بطولة العالم حين أحرزت برونزية سباق التتابع 200 م حرة أربع مرات.

كما احتلت المركز الرابع في ثلاث منافسات فردية عالمية، بفارق ضئيل عن منصات التتويج.

وأكدت يو قدرتها على مقارعة كبار الأسماء هذا العام، لا سيما بفوزها على البطلة الأولمبية الأمريكية ريجان سميث في مارس.

من المتوقع أن تكون منافسة قوية في أولمبياد لوس أنجليس 2028، لكنها تحدثت عن معاناتها في التعامل مع الضغوط الهائلة المتأتية من المنافسات.

خلال الاستعدادات لدورة الألعاب الوطنية الصينية العام الماضي، قالت إن ضغط رغبتها في الفوز بسباق 400 م متنوعة كاد أن يفوق طاقتها.

وقالت إن مدربها نصحها بالمثابرة و«الإيمان بنفسها». وواصلت يو مسيرتها لتفوز بأربع ميداليات في دورة الألعاب الوطنية.

وقد شكك البعض في عالم السباحة في التأثير الذهني والبدني للتدريب والمنافسة على مستوى عالٍ على يو في هذه السن المبكرة.

وبحسب قوانين الاتحاد الدولي للسباحة، يبلغ الحد الأدنى لسن المشاركة في البطولات الدولية 14 عامًا، ولكن يمكن استثناء السباحين الأصغر سنًا في حال تمتعوا بكفاءة عالية جدًا مثل يو.