32 محظورا في مدرجات «خليجي 27»

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ27، في مدينة جدة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل 2026، قائمة من 32 محظورًا ممنوعة على المتفرجين داخل الملاعب والمنشآت الرياضية، وفق بيان حصلت «الرياضية» على نسخة منه.

وتضمنت القائمة الأدوات النارية والقنابل الدخانية، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية الكبيرة وبنوك الطاقة ذات السعة العالية، والدراجات الكهربائية و«السكوترات».

كما حظرت اللجنة إدخال الحقائب الكبيرة التي يتجاوز حجمها مقاس A4، والعلب الزجاجية والمعدنية، ومعدات التصوير الاحترافية، واللافتات والأعلام التي يتجاوز حجمها 1.5 × 2 متر، والمحتوى المسيء أو التجاري غير المصرح به، إلى جانب مكبرات الصوت والصفارات والمواد القابلة للاشتعال والولاعات ومؤشرات الليزر والسجائر.

وأكدت اللجنة أنه يُسمح فقط بالوجبات الخفيفة وأغذية الأطفال، وتقييد كميات الأدوية بحيث لا تتجاوز عبوة واحدة لكل نوع وبحد أقصى سبعة أنواع.

وشددت اللجنة المنظمة على أن أي مادة قد تشكل خطرًا على السلامة العامة أو تسيء إلى سمعة البطولة ستُصادر وفق تقدير المنظمين.

يذكر أن مي الهلابي تشغل منصب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج في جدة.