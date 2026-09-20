تأخر الحافلة يحرم كوريا الجنوبية من التدريب

كشف مسؤولو الفريق الكوري الجنوبي لكرة السلة للرجال، عن عدم تمكنهم من إجراء تدريب خفيف قبل ساعات من مواجهتهم أمام اليابان، صاحبة الأرض، في نهائي دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بسبب عدم وصول الحافلة المخصصة لنقلهم للملعب.

وأوضح مسؤولو الفريق لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، الأحد، أنه كان من المقرر أن ‌تصل الحافلة إلى الفندق ​في ‌ناجويا ⁠عند الـ10:00 صباحًا، لكنها لم تصل.

وكانت كوريا الجنوبية، التي تسعى للفوز بأول ذهبية لها في كرة السلة للرجال في دورة الألعاب الآسيوية منذ 2014، مستعدة ⁠للتدريب على الرميات في صالة «آيتشي» ‌الدولية، محتضنة النهائي.

وأبلغت اللجنة الكورية للرياضة والأولمبياد وكالة «يونهاب» عزمها تقديم شكوى إلى اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية، والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وعانت دورة ألعاب آيتشي-ناجويا من عدد من الأخطاء التنظيمية بينها مشاكل في الإقامة وحوادث تتعلق بالنقل.

وواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم تأخيرات، وتم نقله إلى ملعب خطأ، في حين غضب لاعبو الهوكي، ​عندما تم عزف النشيد الوطني لكوريا الشمالية المنافسة عن طريق الخطأ قبل المباراة.