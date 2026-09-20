الميدالية الأولى

انتزع سعود البشير، لاعب الكاراتيه، الأحد، الميدالية البرونزية، وهي الأولى للسعودية في آسياد ناجويا 2026، بعد فوزه على النيبالي تامانج بنتيجة 2ـ0 (المركز الإعلامي ـ فريق السعودية)