الهلال.. تدريب صباحي وإجازة 9 أيام

فرض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريبًا أخيرًا صباح الأحد، قبل منح اللاعبين إجازة 9 أيام، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

واشتملت الحصة الصباحية على أداء تدريبات لياقية وتكتيكية، قبل أن يفرض الجهاز الفني مناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

ومن المنتظر أن تعود التدريبات 30 سبتمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الاتحاد 10 أكتوبر المقبل، في قمة منافسات الجولة الثامنة.

وقبل فترة توقف دوري روشن السعودي، المتزامنة مع بطولة «خليجي27» في جدة، يتصدر الهلال الترتيب بـ18 نقطة بعد 7 جولات.