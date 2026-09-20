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صباحي أخير

2026.09.20 | 03:49 pm
لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم يؤدون تدريبهم صباح الأحد قبل الإجازة التي منحها الإيطالي سيموني انزاجي مدرب الفريق والتي تستمر 9 أيام على أن يعود الجميع في 30 سبتمبر الجاري (المركز الإعلامي ـ الهلال)
صباحي أخير

صباحي أخير