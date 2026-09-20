الأهلي يعود.. وبوسيتش يريح القائمة 7 أيام

عادت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فجر الأحد، إلى مدينة جدة قادمة من جنوب إفريقيا، عقب الخسارة أمام ماميلودي صن داونز 1ـ2، في بطولة كأس إفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس القارات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة 7 أيام، تزامنًا مع فترة التوقف الجارية بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27» على أن يعود الجميع للتدريبات 27 سبتمبر الجاري.

وبيّن المصدر أن أحمد الشنقيطي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الثبيتي، عضو مجلس الإدارة، رافقا البعثة في طريق العودة إلى جدة، إضافة إلى رابطة المشجعين.

ويواجه الأهلي نظيره الفتح في التاسع من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي. ويحتل القطب الجداوي المرتبة السادسة برصيد 12 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر بفارق 6 نقاط.