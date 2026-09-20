أرنولد يضم عبد الكريم قبل رحلة الماريوت

استدعى الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، حسن عبد الكريم بدلًا من بسام شاكر، استعدادًا للمشاركة في بطولة «خليجي 27» في مدينة جدة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وبيَّن لـ«الرياضية» مصدر خاص أنَّ بعثة «أسود الرافدين» ستصل إلى جدة، الأحد، على أن يتوجه الجميع إلى فندق الماريوت، مقر السكن، خلال منافسات البطولة.

ويخوض العراق أولى مواجهاته، الأربعاء، أمام نظيره العماني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما المنتخبين السعودي «المستضيف» والكويتي.

وضمت القائمة التي اختارها أرنولد، 26 لاعبًا وهم: حسين حسن، محمد صالح، أحمد باسل، أحمد يحيى، مصطفى سعدون، هيثم جبار، زيد تحسين، أكام هاشم، يوسف الإمام، ميرخاس دوسكي، محمد دلاور، إبراهيم بايش، زيدان إقبال، زيد إسماعيل، أمير العماري، حيدر عبد الكريم، عبد الرازق قاسم، كرار نبيل، محمد قاسم، أحمد قاسم، علي جاسم، سيف رشيد، أيمن حسين، علي الحمادي، يوسف النصراوي، وحسن عبد الكريم.