قبل التوقف.. الريال يصطدم بأتلتيكو في «ديربي» العاصمة

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الأحد، أتلتيكو مدريد، في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي، و«الديربي» الأول له في الموسم الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري «لاليجا».

ويخوض الريال اللقاء بعد تحقيقه خمسة انتصارات في الدوري الإسباني، إضافة إلى انتصار في المباراة الوحيدة التي خاضها في دوري أبطال أوروبا.

وسجّل فريق مورينيو، 17 هدفًا في المباريات الست التي لعبها حتى الآن، في الدوري المحلي، بمعدل يُقارب ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، وفق ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الملكي.

ويدخل أتلتيكو مدريد، بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب الفريق، المباراة برصيد من أربعة انتصارات، وتعادل، وخسارة واحدة، في الدوري الإسباني، ومثلها في دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي.

وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحافي، على أهمية «الديربي» بالنسبة له وللاعبيه قبل التوقف، قائلًا: «الديربي هو تاريخ، ثقافة كرة القدم وشغف الجماهير، اللاعبين والمدربين».

ويغيب عن تشكيلة المدرب البرتغالي التي يتقدمها الفرنسي كليان مبابي، الذي سجل ثمانية أهداف في المباريات السبع التي لعبها، رودريجو، إيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي، بسبب الإصابة.

ويحتل الريال المركز الثاني، برصيد 15 نقطة، وصيفًا لبرشلونة المتصدر بـ21 نقطة، بينما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ويلتقي الفريقان على ملعب «ميتروبوليتانو»، عند الـ05:15 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.