«الفرنسية»: الخليفي يخضع للتحقيق

يخضع القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، للتحقيق في فرنسا للاشتباه في تضارب المصالح، وفق ما أعلنت، الأحد، النيابة العامة في باريس، العاصمة الفرنسية.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق الأولي مرتبط بإدارته المزدوجة لنادي سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، ومجموعة «بي إن» الإعلامية، ويتضمن اجتماعًا مع رابطة الدوري الفرنسي للعبة، لمناقشة حقوق البث التلفزيوني في يوليو 2024.

واجه الخليفي الذي يرأس بطل أوروبا، والدوري الفرنسي، منذ استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية عليه 2011، ساعيًا لجعله أفضل فريق في أوروبا، عددًا من القضايا القانونية في الأعوام الأخيرة.

ونفى الخليفي باستمرار ارتكابه أي مخالفات، وأكد محاميه أن موكله لطالما تصرف باستقلالية ونزاهة وموضوعية.

وبدأ التحقيق الأخير مع الخليفي في أبريل الماضي، بناء على بلاغ من جمعية مكافحة الفساد «أنتيكور»، وأُحيلت الإجراءات إلى شرطة مكافحة الفساد والمالية.

ووُجهت إلى الخليفي أيضًا تهمة التواطؤ في إساءة استخدام السلطة، بشأن تصويت المساهمين في إحدى الشركات في فبراير 2025، وفقًا لمصدر مُطّلع على القضية.

وتم إلغاء التهم السابقة الموجهة ضد الخليفي بتهم الفساد المزعومة بشأن ملفات قطر لاستضافة بطولتي العالم لألعاب القوى لعامي 2017 و2019 بشكل نهائي في منتصف فبراير 2023، من قبل محكمة النقض الفرنسية التي قضت بأن النظام القضائي الفرنسي ليس له الحق في مقاضاته.