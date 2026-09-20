أجنيس تحطم الرقم القياسي في ماراثون السيدات
العداءة الكينية أجنيس إنجتيتش (أرشيفية)
لندن ـ رويترز 2026.09.20 | 04:27 pm
حطمت الكينية أجنيس إنجتيتش، الرقم القياسي العالمي السابق لسباق النصف ماراثون للسيدات، بفارق ثانية واحدة، وذلك بعد فوزها، الأحد، ببطولة العالم لألعاب القوى لسباقات الطرق في كوبنهاجن، مسجلة زمنًا قدره ساعة واحدة، وخمس دقائق و15 ثانية.
واندفعت إنجتيتش، التي حطمت أيضًا الرقم القياسي العالمي لسباق 10 كيلومترات للسيدات العام الماضي، للصدارة منذ البداية في صباح مشمس، وتصدرت السباق حتى النهاية لتتقدم بفارق 50 ثانية، عن مواطنتها فيرونيكا لوليو، التي احتلت المركز الثاني.
وسجّلت الكينية بيريس جيبشيرشير، الرقم القياسي السابق، عندما فازت بلقب بطولة العالم لنصف الماراثون 2020.
وتحتفظ الإثيوبية ليتيسنبت جيدي، بالرقم القياسي العالمي الحالي لنصف الماراثون للسيدات، التي سجلت زمنًا قدره 1:02:52 عام 2021.