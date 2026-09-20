أجنيس تحطم الرقم القياسي في ماراثون السيدات

حطمت الكينية أجنيس إنجتيتش، الرقم ​القياسي العالمي السابق لسباق النصف ماراثون للسيدات، بفارق ثانية واحدة، وذلك بعد فوزها، الأحد، ببطولة العالم لألعاب القوى ‌لسباقات الطرق ‌في ​كوبنهاجن، مسجلة زمنًا ​قدره ساعة ⁠واحدة، وخمس دقائق و15 ثانية.

واندفعت إنجتيتش، التي حطمت أيضًا الرقم القياسي العالمي لسباق 10 كيلومترات ⁠للسيدات العام الماضي، ‌للصدارة ‌منذ البداية ​في صباح مشمس، ‌وتصدرت السباق حتى ‌النهاية لتتقدم بفارق 50 ثانية، عن مواطنتها فيرونيكا لوليو، التي احتلت ‌المركز الثاني.

وسجّلت ⁠الكينية ⁠بيريس جيبشيرشير، الرقم القياسي السابق، عندما فازت بلقب بطولة العالم لنصف الماراثون 2020.

وتحتفظ الإثيوبية ليتيسنبت جيدي، بالرقم القياسي العالمي الحالي لنصف الماراثون للسيدات، ​التي سجلت ​زمنًا قدره 1:02:52 عام 2021.