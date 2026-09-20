اليوم الوطني.. اتحاد الهجن يحتفل في ميدان الجنادرية

يشارك الاتحاد السعودي للهجن في فعاليات اليوم الوطني السعودي على أرض ميدان الجنادرية للهجن، وذلك في 22 من شهر سبتمبر الجاري.

ويحتضن ميدان الملوك سباق اليوم الوطني للهجانة الذي يتضمن 4 أشواط، شوطان منها على مسافة 5 كيلومترات للرجال, وشوطان على مسافة 2 كيلومتر للسيدات.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول في الشوطين الرئيسين لفئة الرجال على كأس ومبلغ «50.000» ألف ريال، بينما تحصل الفائزة بالمركز الأول في سباق الهجانة للسيدات خلال الشوط الثالث على كأس ومبلغ «50,000» ألف ريال، في حين يحصل بقية أصحاب المراكز العشرة الأولى في جميع الأشواط على جوائز مالية قيمة.

وتشهد فعالية سباق اليوم الوطني السعودي عدة فعاليات مُصاحبة للزوار يأتي في مقدمتها تجربة ركوب الهجن، والعرضة السعودية، وركن ترفيهي للأطفال، وركن الأكل الشعبي والحرف اليدوية، والتصوير الفوري وتجارب رياضية متنوعة بمشاركة عدة اتحادات رياضية.

وتبدأ الفعاليات في تمام الـ 02:00 ظهرًا في حين تنطلق السباقات في تمام الـ 04:00 عصرًا وتمتد الفعاليات حتى الـ 06:00 مساء، وسيكون الحضور مجانيًا لكافة أفراد الأسرة.