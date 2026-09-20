فيورنتينا يخطف التعادل أمام نابولي

خطف فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم، نقطة ثمينة، بعدما تعادل أمام ضيفه نابولي 1ـ1، في مباريات المرحلة الخامسة من الدوري المحلي، الأحد.

وتقدم نابولي عبر الإسكتلندي بيلي كليفورد جيلمور، في الشوط الأول 23، وأدرك فيورنتينا التعادل في الثاني بعد هدف أحرزه الإسباني أليكس خيمينيس 51.

وحافظ فيورنتينا على سجله خاليًا من الخسارة للمباراة الثالثة تواليًا بقيادة باولو فونالي، مدربه الجديد، الذي استهل مهامه الفنية بفوز كبير على فينيتسيا 4ـ2 في المرحلة الماضية، ثم بانتصار على بيزا 3ـ0، في الدور الثاني لمسابقة كأس إيطاليا قبل خمسة أيام.

وعاد فانولي الذي قاد نادي فلورنسا إلى بر الأمان في النصف الثاني من الموسم الماضي قبل إقالته، كمدرب رئيس بعد إقالة فابيو جروسو عقب خسارة المباريات الثلاث الأولى من الموسم الجديد.

وأظهر فيورنتينا تطورًا تحت قيادة فانولي من خلال الفوز على فينيتسيا وبيزا في أول مباراتين له، واستمر تحسن الأداء حيث قاتلوا من أجل تحقيق التعادل أمام نابولي الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، فيما يقع فيورنتينا في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

وعلى ملعب أرتيميو فرانكي، بدأ فيورنتينا اللقاء بعدما سدد الفرنسي أرتور عطا، ونيكولو فاجولي كرتين ارتدتا من العارضة في غضون دقيقتين، لكن الضيوف نجحوا في تسجيل هدف السبق عندما انطلق الإسكتلندي جيلمور، لاعب الوسط، نحو كرة ساقطة من ركلة ركنية وسددها مباشرة في شباك الإسباني دافيد دي خيا، حارس المرمى.

وضع هذا الهدف نابولي على الطريق الصحيح لتحقيق فوزين تواليًا للمرة الأولى الموسم الجاري، لكن فيورنتينا ردّ مبكرًا في الشوط الثاني بتسديدة من خيمينيس ارتدت من أحد المدافعين، قبل أن يتعملق حارسا المرمى بتصديات عدة ليحافظا على أرجحية التعادل.

وحصل جيلمور، على جائزة رجل المباراة بعد نهاية اللقاء.

ويواجه كومو مضيفه فينيتسيا، مساء الأحد، ويلعب بارما مع جنوى، ويوفنتوس مع ضيفه أتالانتا وميلان مع ليتشي.