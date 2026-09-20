الجوير يعتذر عن التصرف الغامض.. واثنان اتخذا القرار

انتقل مصعب الجوير في ساعات قليلة فقط، السبت، من لاعب أساسي في معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى خارج القائمة، ثم إلى صاحب اعتذار علني صريح الأحد يحمل مسؤولية كاملة عن «تصرف» أدى إلى استبعاده.

ليلة الأحد، أصدر المركز الإعلامي للمنتخب السعودي بيانًا رسميًّا مقتضبًا أعلن فيه قرار الجهازين الفني والإداري استبعاد لاعب وسط القادسية، البالغ 23 عامًا، من معسكر جدة التحضيري لبطولة كأس الخليج «خليجي 27»، لأسباب انضباطية، دون الكشف عن تفاصيل المخالفة.

جاء القرار بعد ساعات قليلة من ظهور الجوير في تدريبات الأخضر، التي بثَّها المركز الإعلامي نفسه، ما زاد من وقع المفاجأة.

وبحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية»، لم يكن للقرار أي أبعاد فنية، بل جاء في إطار «الردع وضبط إيقاع المعسكر» للحفاظ على هيبة اللوائح، وشارك في اتخاذه المدرب اليوناني جورجيوس دونيس وفهد المفرج، مدير الأخضر التنفيذي، واستُدعي لاحقًا مختار علي، لاعب الاتحاد، بديلًا عنه.

لم يتأخر الجوير في الرد، عبر حسابه في «سناب شات»، إذ نشر اعتذارًا رسميًّا أشار فيه مباشرة إلى خبر المركز الإعلامي، وأوضح أنه يتحمل كامل المسؤولية عن التصرف الصادر منه، ويقر بخطئه «دون تبرير أو أعذار».

وجّه اعتذاره الخالص إلى وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وجماهير الأخضر، مؤكدًا احترامه الكامل للقرار وحرصه على الاستفادة منه.

واختتم بالتأكيد على دعمه المستمر للمنتخب وتمنياته له بالتوفيق والنجاح، موقعًا الرسالة باسمه.

الجوير أحد أبرز وجوه الجيل الشاب في الأخضر، وخاض معه 39 مباراة دولية، سجَّل خلالها ستة أهداف، وكان ضمن قائمة كأس العالم 2026.

يذكر أنَّ البطولة الخليجية تنطلق في 23 سبتمبر الجاري في جدة، ويلعب فيها الأخضر ضمن المجموعة الأولى أمام الكويت وعُمان والعراق.