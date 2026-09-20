دينا تنتزع الميدالية النسائية الأولى في الآسياد

حققت دينا مصطفى، لاعبة فريق السعودية للكاراتيه، أول ميدالية نسائية للسعودية في تاريخ الدورات الآسيوية، بحصولها على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026»، الأحد.

وجاء فوز دينا بالبرونزية، بعد أن قلبت تأخرها في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتها بالنيبالية أروكا جورونج من 0 ـ3 إلى 8 ـ7، في منافسات وزن 68 كجم، معلنة بذلك، حصولها على أول ميدالية سعودية نسائية في تاريخ الدورات الآسيوية للكبار.

وأضاف زميلها سعود البشير، الميدالية البرونزية الثانية للسعودية في الدورة ذاتها، إثر فوزه على النيبالي تامانج بثنائية نظيفة، ضمن منافسات وزن 60 كجم.

وتأهل البشير لهذا الدور بفوزه على التايلاندي سيواكون مويكثونج بالأفضلية بعد تعادلهما 5ـ 5، وخسارته من الكويتي عبد الله شعبان 8ـ 11، وفوزه على القيرقستاني كاليكوف 10ـ 2.

وشهد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي، عددًا من منافسات فريق السعودية، الأحد، في ناجويا.

ومن جانب آخر، توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب الوفد السعودي، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، الفائزين في منافسات فردي الرجال للترايثلون، المنظم في جامجوري، المدينة اليابانية، ضمن منافسات الدورة الآسيوية.