مختار علي.. غادر جدة رضيعا وعاد بقميص الاتحاد والأخضر

خرج مختار علي، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المستدعى إلى قائمة الأخضر، الأحد، من جدة رضيعًا تحمله أسرته نحو لندن، وبعد نحو ثمانية وعشرين عامًا يعود إليها ممثلًا أحد أكبر أنديتها، وضمن قائمة اليوناني جورجيوس دونيس، أملًا في استعادة لقبٍ غاب عن خزائن «الصقور الخضر» اثنين وعشرين عامًا.

في الثلاثين من أكتوبر 1997، وُلد مختار بحي الصفا في جدة قبل أن تنتقل العائلة وهو في الثالثة من عمره إلى الصومال فترة قصيرة، ثم تستقر في شمال لندن، حيث نشأ وكبر بعيدًا عن مسقط رأسه.

كان والده يدير محلًا صغيرًا، بينما كانت والدته تمسك بزمام شؤون البيت والأسرة.

يقول مختار عن أسرته في حوارٍ صحافي : «أتحدث الإنجليزية والصومالية.. أسرتي فخورة وسعيدة، وتريد الأفضل لمسيرتي».

في 2008، وهو في الحادية عشرة، انتقل إلى أكاديمية تشيلسي بعد أن عرضت عليه أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وتوتنام وأرسنال، لكنه اختار البقاء في لندن ليبقى قريبًا من أسرته وأصدقائه.

وشارك إخوته أيضًا في تجارب تدريبية مع الفريق الأزرق.

كان والده الوقود الحقيقي لتلك الرحلة، يصطحبه وزملاءه في سيارة تويوتا صغيرة إلى مباريات بعيدة عن شرق لندن، ضد فرق مثل ساوثيند وكولتشيستر وجيلينغهام.

يقول مختار في حوار مع «ذا أثليتيك» 2022: «كان والدي يدفعني دائمًا، وهذا أحد أسباب نجاحي. كان يملك سيارة تويوتا صغيرة، ولا أستطيع تخيّل المسافات التي قطعها ليأخذني وزملائي إلى المباريات حين كنت في أكاديمية ليتون أورينت.. وهو تأثير كبير في نجاحي، وأنا سعيد أن ذلك أثمر».

كانت أيام تشيلسي مدرسته الأولى، تدرب مع الفريق الأول إلى جانب إدين هازارد وجاري كاهيل ونجولو كانتي، وعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو.

يتحدث عن فابريجاس وكانتي بوصفهما الأقرب إليه لأنهما يلعبان في مركزه.

قدوته في الطفولة زين الدين زيدان، ولاعبه المفضل حينها سيرجيو بوسكيتس.

ومن أجمل لحظاته هدف سجله من نصف ملعبه أمام ريال مدريد في بطولة تحت 16 عامًا موسم 2013ـ2014.

في موسم 2015ـ2016 كان اللاعب الوحيد الذي شارك في كل مباريات الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا للشباب وكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، وصنع هدفًا في نهائي الدوري الأوروبي للشباب الذي انتهى 2ـ1 أمام باريس سان جيرمان.

في يناير 2017 أُعير إلى فيتيسه الهولندي ثم انتقل إليه بشكل دائم، وشارك في الدوري الأوروبي وكأس هولندا، قبل أن ينضم إلى النصر صيف 2019 بعقد لثلاثة مواسم.

مرّ بإعارات إلى الطائي والفتح ثم الاتفاق، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في أغسطس 2026.

وفي أكتوبر 2021 حصل على الجنسية السعودية ضمن قائمة أسماء صدرت الموافقة الملكية عليها.

ويبقى اختياره ضمن قائمة المنتخب السعودي لكأس الخليج الـ 27، من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، محطةً جديدة في مسيرة بدأت من جدة.. وعادت إليها بعد رحلة طويلة عبر لندن وهولندا.