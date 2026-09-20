اليمن.. سهل ينتظم و3 محترفين انتظار

التحق نادر سهل، لاعب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، صباح الأحد، بمعسكر بلاده في جدة قبل انطلاق بطولة «خليجي 27» من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق ما ذكره محمد الشومي، نائب رئيس البعثة اليمنية لـ«الرياضية».

وأشار الشومي، إلى أن سهل، المحترف في صفوف فريق بيش الناشط في دوري الدرجة الثانية في السعودية، سيدخل التدريبات، مساء الأحد، على ملعب المركز الإقليمي في جدة.

وبيّن الشومي أن هناك 3 لاعبين محترفين سيصلون إلى جدة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعد انتهاء مبارياتهم الرسمية مع أنديتهم، وهم هارون الزبيدي «أف سي ميامي الأمريكي»، وعبد الواسع المطري «ديالى العراقي» وديماني ميلور «فرويست جرين الإنجليزي».

ويفتتح المنتخب اليمني مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الإماراتي في 24 سبتمبر الجاري، على أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام نظيره القطري، ويختتم دور المجموعات أمام البحرين في 30 من الشهر ذاته.