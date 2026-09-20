ميكيز يعترف بتراجع أداء ريد بُل

اعترف لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل، المنافس في سباق بطولة العالم للسيارات فورمولا 1، بتدهور في أداء سيارة فريقه.

وقال ميكيز، في تصريح صحافي، نقله موقع «موترسبورت» العالمي، المختص برياضة السيارات والمحركات: «لا أعتقد أننا سنشرح ما هي المشكلة وكيف سنقوم بإصلاحها، لكنني أعتقد أنَّ ماكس محق أنَّ هناك عنصرًا من تدهور أداء السيارة يحدث خلال الحصة وخلال السباق، هو محق أنها ليست مشكلة جديدة، نحن لا نتجاهلها، حاولنا التعامل معها بطرق مختلفة، ومن الواضح أنني أراها مشكلة معقدة، وإلا لكنا قد وصلنا إلى جذورها، لكن الجميع يتعامل معها بصورة بناءة جدًّا، ونحاول إحراز خطوات صغيرة في كل مرة حتى نتمكن في النهاية من الوصول إلى أصل المشكلة».

اشتكى الهولندي ماكس فيرستابن من أنَّ سيارة ريد بُل تصبح أسوأ مع مرور الحصة أو السباق، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث عادةً عند المحور الخلفي، واصفًا سيارة «آر.بي22» بأنها مصنوعة من الورق، في التجارب التأهيلية في مونزا.

ولفت السائق الهولندي، بطل العالم أربع مرات، الانتباه بشكل خاص عندما كشف عن أنَّه كان يشتكي من هذه المشكلة داخليًّا منذ عدة أعوام، مبينًا أنَّ فريقه عانى من تدهور أداء السيارة خلال الحصة لعدة مواسم، على الرغم من أنَّ سيارة 2026 جديدة بالكامل بعد التغيير الشامل في القوانين التقنية.