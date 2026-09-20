السعوديون في ناجويا

جانب من متابعة الوفد السعودي لبعض منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرون التي تستضيفها مدينة ناجويا اليابانية، ويظهر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي، خلال حضوره منافسات الفرق السعودية، الأحد، وكذلك تتويج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، الفائزين في منافسات فردي الرجال للعبة، وتتويج سعود البشير ودينا مصطفى لاعبي الكاراتيه بالميدالية البرونزية بعد مشاركتهما (المركز الإعلامي ـ اللجنة الأولمبية السعودية)