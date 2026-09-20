رسميّا.. القادسية يعير هارون إلى الاتفاق

انتقل سلطان هارون، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى الاتفاق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وفق ما كشف عنه الناديان، الجمعة.

وكتب نادي القادسية عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شكرًا سلطان.. نتمنى لك التوفيق في المستقبل»، وفي المقابل رحب الاتفاق بلاعبه الجديد.

وتأتي إعارة سلطان هارون البالغ من العمر 20 عامًا إلى الاتفاق بعد أقل من شهرين من انضمامه إلى القادسية قادمًا من الرياض بموجب عقد يمتد حتى 2023.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة، السبت، أن إدارة نادي القادسية وافقت على إعارة المهاجم سلطان هارون إلى الاتفاق حتى نهاية الموسم الجاري.

ومنذ انتقاله إلى القادسية، لم يحظ هارون بفرصة المشاركة أساسيًا، إذ جلس احتياطيًا في ثلاث مباريات، اثنتان منها ضمن بطولة دوري روشن السعودي، إضافةً إلى لقاء دور الـ 32 من كأس الملك، دون النزول إلى أرض الملعب.