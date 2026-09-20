دينا تدخل التاريخ

سجلت دينا مصطفى لاعبة الكاراتيه اسمها في تاريخ الرياضة السعودية، حينما حققت أول ميدالية نسائية للسعودية في تاريخ الدورات الآسيوية، عقب فوزها بالميدالية البرونزية، حينما قلبت تأخرها في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتها بالنيبالية أروكا جورونج من 0 ـ 3 إلى 8 ـ 7، في منافسات وزن 68 كجم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026»، صباح الأحد.

أول ميدالية سعودية

حقق اللاعب سعود البشير، أول ميدالية للسعودية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026»، صباح الأحد، وتوج بالبرونز بعد فوزه على النيبالي تامانج بثنائية نظيفة، ضمن منافسات وزن 60 كجم في لعبة الكاراتيه.

وتأهل البشير إلى هذا الدور بعد فوزه على التايلاندي سيواكون مويكثونج بالأفضلية عقب تعادلهما 5 ـ 5، وخسارته من الكويتي عبد الله شعبان 8 ـ 11، وفوزه على القيرقستاني كاليكوف 10 ـ 2.