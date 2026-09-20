«سفن أبها» تستقطب الزوار بخيارات ترفيهية متنوعة

تشهد مدينة «سفن أبها» الترفيهية، الواقعة عند دوار مطار أبها الدولي، إقبالًا كبيرًا من الزوار والعائلات، في ظل تنوع خيارات الترفيه التي توفرها المدينة، على الرغم من أن عددًا من مرافقها لم يدخل مرحلة التشغيل والافتتاح الكامل حتى الآن.

وتضم «سفن أبها» مجموعة من الوجهات والأنشطة الترفيهية، من بينها Formula E، وPlay-Doh، ومركز الترفيه العائلي، وDiscovery Adventures، إضافة إلى السينما، والجولف، والبولينج، وموقع متعدد الاستخدامات، إلى جانب منطقة Anchor Retail للتسوق.

وبحسب جولة «الرياضية» توفر المدينة مجموعة من المقاهي والمطاعم، ما يضيف خيارات للزوار والعائلات لقضاء أوقات أطول داخل الوجهة، والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية وخيارات المأكولات والمشروبات في الموقع.

ويمنح تصميم المدينة الزوار تجربة تجمع بين الترفيه والتسوق والمطاعم والمقاهي والأنشطة العائلية في موقع واحد، مع توزيع المرافق حول منطقة مركزية، فيما تشير خريطة الموقع إلى وجود عدد من الوحدات والمرافق التي لم تفتتح بعد، ما يوسع الخيارات المتاحة أمام الزوار مع اكتمال التشغيل.

وتعمل المدينة وفق مواعيد معلنة تبدأ من الـ 04:00 مساءً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، فيما تمتد ساعات العمل يوم الخميس من الـ 02:00 ظهرًا حتى منتصف الليل، ويوم الجمعة من الـ 04:00 مساءً حتى الـ 01:00 صباحًا، بينما تفتح أبوابها يوم السبت من الـ 02:00 ظهرًا حتى منتصف الليل.