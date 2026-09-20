بخماسية سندرلاند.. سيتي يسجل الانتصار الـ5 تواليا

حقق فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، فوزه الخامس تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كسب ضيفه سندرلاند 5ـ3، الأحد، في الجولة الخامسة.

واستفاد سيتي مع مدربه الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا من الهزيمة الأولى لأرسنال حامل اللقب والتي تحققت السبت على يد برايتون 0ـ3، كي ينفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن «المدفعجية» قبل فترة التوقف الدولية.

وضد فريق لم يخسر أمامه على صعيد الدوري الممتاز نوفمبر 2013 «0ـ1 خارج الديار»، عانى سيتي دفاعيًا لكنه كان قادرًا دائمًا على الرد هجوميًا.

وأنهى فريق ماريسكا الذي تنتظره مواجهة صعبة لدى عودة الدوري ضد ليفربول في 11 أكتوبر المقبل، الشوط الأول متقدمًا 3ـ2 في لقاء تألق فيه الهولندي براين بروبي من ناحية سندرلاند بتسجيله ثلاثية «12 و33 و59»، فيما سجل الغاني أنطوان سيمينيو ثنائية «43 و57» لسيتي إضافة إلى تمريره كرة حاسمة سجل منها الفرنسي رين شرقي هدفه الثالث للموسم 29.

وكان الهدف الافتتاحي في اللقاء لصالح سيتي عبر الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي افتتح رصيده مع فريقه الجديد من ركلة حرة رائعة «9»، فيما كان الهدف الخامس لأصحاب الأرض والثامن في اللقاء بالمجمل للنرويجي إرلينج هالاند الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الموسم الجاري بتمريرة من الكرواتي ياشكو جفارديول 81، ضامنًا الانتصار السابع تواليًا لفريقه ماريسكا ضمن جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

وحقق المدرب الإسباني أندوني إيراولا عودة موفقة إلى ملعب فريقه السابق بورنموث الذي أشرف عليه من 2023 حتى نهاية الموسم الماضي، بقيادته ليفربول للفوز بهدف وحيد سجله السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 57، رافعًا رصيده الشخصي إلى أربعة أهداف الموسم الجاري.

وبانتصارهم الثاني مقابل ثلاثة تعادلات ومن دون هزيمة، بات «الحمر» في المركز السادس بفارق الأهداف خلف كل من ليدز يونايتد الخامس الذي تعادل الأحد سلبًا مع ضيفه كريستال بالاس، وبرنتفورد الرابع.