فعاليات اليوم الوطني.. «الرياض آرت» تدشن عملين فنيين

تحتفي أعمال فنية سعودية في الرياض العاصمة بالهوية والذاكرة الوطنية، من خلال تجربتين للفنانين زمان جاسم وأحمد عنقاوي، ضمن أعمال «الرياض آرت»، تجمعان بين تاريخ المكان والفن المعاصر، بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني السعودي.

ويبرز في منطقة قصر الحكم عمل «لمّا اكتمل القمر» للفنان السعودي زمان جاسم، الذي يقدم تجربة فنية تعتمد على أقراص مضيئة وصور وأصوات، وتتناول مفاهيم الزمن والذاكرة والوداع وجمال التجربة الإنسانية العابرة.

ويستند العمل إلى توازٍ بين ضوء القمر والعلاقات الإنسانية، إذ يعبّر عن الأثر الذي يتركه الإنسان في الآخرين، واستمرار حضوره في الذاكرة، على غرار ضوء القمر الذي يعود بعد غيابه.

ويكتسب العمل بعدًا إضافيًا من موقعه في منطقة قصر الحكم، إحدى أبرز المناطق التاريخية في الرياض والمرتبطة بمراحل مهمة من تاريخ العاصمة وتطورها، ليجمع بين ذاكرة المكان والتجربة الفنية المعاصرة.

ويقدم زمان جاسم في أعماله لغة بصرية تعتمد على التجريد والرمز والنص، وتتنقل بين الرسم والخط والوسائط المختلفة، مع حضور متكرر لموضوعات الذاكرة والهوية والبعد الروحي.

وفي تجربة أخرى، يقدم الفنان السعودي أحمد عنقاوي عمله «بدون عنوان»، الذي يربط الفن بحركة المدينة من خلال تدخلات نحتية وبنيوية، تتضمن هياكل فولاذية عمودية مستوحاة من أشكال النخيل.

ويجمع العمل بين نظام هندسي رباعي يرتبط بمكة المكرمة وآخر سداسي يرتبط بمدينة الرياض، في حوار بصري بين هويتين محليتين، فيما يبرز العنصر الأكثر ارتباطًا بالمناسبة الوطنية في سطح الطريق.

وتولد تجاويف مصممة ومعايرة في الطريق اهتزازات موسيقية عند مرور المركبات فوقها، تنتج مقطوعة النشيد الوطني السعودي، لتصبح حركة العبور اليومية جزءًا من التجربة الفنية، ويحضر صوت النشيد ضمن إيقاع المدينة.

ويستند عنقاوي في ممارسته الفنية إلى الهندسة والحرف التقليدية والموروث الثقافي للحجاز، ويعيد تقديمها بلغة معاصرة تجمع التصميم والفن والفضاء العام.

وتجمع التجربتان بين الذاكرة والهوية والمكان، إذ يستحضر عمل جاسم التاريخ في قلب الرياض، فيما يدمج عنقاوي النشيد الوطني بحركة العاصمة، ضمن أعمال فنية تضع إبداعات الفنانين السعوديين في المساحات العامة وبين تفاصيل الحياة اليومية.