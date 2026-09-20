برشلونة يفقد كريستنسن

يغيب الدنماركي أندرياس كريستنسن، مدافع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم لأسابيع عدة، بعد تشخيص إصابته في الفخذ، الأحد، غداة الفوز على مضيفه إشبيلية 3ـ1.

وتم استبدال كريستنسن البالغ 30 عامًا بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 59، ليشاهد فوز فريقه الذي حافظ على بدايته المثالية بسبعة انتصارات تواليًا من على مقاعد البدلاء.

وأصدر برشلونة بيانًا قال فيه «سيغيب كريستنسن لأسابيع عدة، وسيتم تحديد مشاركته بناء على تطور حالته».

وستحول الإصابة التي تعرض لها كريستنسن دون التحاقه بصفوف منتخب بلاده المشارك في دوري الأمم الأوروبية، علمًا أنه وقع ضحية إصابات متكررة منذ انضمامه إلى برشلونة 2022.

ويخوض منتخب الدنمارك أربع مباريات خلال النافذة الدولية، تبدأ خارج أرضه أمام النرويج الخميس المقبل، قبل استضافة ويلز الأحد المقبل، ثم يستضيف البرتغال، قبل مباراة الإياب في ويلز في 4 أكتوبر المقبل.