الأسياد.. شعبان يعانق الذهب وتاكومي يخطف الأولى

عانق الكويتي عبد الله شعبان الذهب في الكاراتيه خلال دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 في اليابان، في حين خطفت السباحة الصينية يو زيدي، البالغة 13 عامًا، الأضواء بفوزها في سباق 200م فراشة خلال اليوم الافتتاحي.

وحصدت اليابان المضيفة أول ذهبية في الدورة بفوز تاكومي هوجو بسباق الترياتلون الفردي.

وهي أول ميدالية من أصل 469 ذهبية سيتم منحها في هذا العرس الرياضي القاري، الذي يستمر أسبوعين في آيتشي-ناجويا، الذي يضم عددًا من الرياضيين يفوق عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية.

ومنح عبد الله شعبان بلاده الكويت ذهبيتها الأولى في الكاراتيه فئة الكوميتيه لوزن ما دون 60 كجم بفوزه في نهائي عربي خالص على القطري عبد الرحمن عبد الحميد 8ـ0.

ونال السعودي سعود عبد العزيز البشير برونزية الوزن نفسه بفوزه على النيبالي مين باشادور تامانج بنتيجة 2ـ0.

ورفعت السعودية رصيدها إلى ميداليتين، بعدما خطفت دينا مصطفى برونزية فئة الكوميتيه لوزن فوق 68 كجم بفوزها على النيبالية أريكا جورونج 8ـ7.

وباتت دينا أول سعودية تحقق ميدالية في تاريخ مشاركات السعودية بدورات الألعاب الآسيوية.

وكان الثنائي باسل أحمد وعبد الوهاب القطان قد منح الكويت أول ميدالية لها في الدورة، بإحرازه برونزية مسابقة التيك بول في فئة الزوجي إثر الفوز على المنتخب الإندونيسي.

كما افتتح الثنائي العراقي عبد الرحمن أحمد وسماح شاكر رصيد الميداليات العربية في هذه النسخة بتتويجهما بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط للتيك بول.

وواصل العراق تألقه في اليوم الأول، مضيفًا برونزية ثانية عن طريق الثنائي علي جليل وعبد الرحمن أحمد في منافسات زوجي الرجال.

وكانت يو، التي ستبلغ الـ 14 من عمرها الشهر المقبل، نجمة سباق 200 م فراشة.

وهي أول ميدالية ذهبية كبرى للسباحة يو في طريقها لتحطيم الرقم القياسي لدورات الألعاب الآسيوية، وذلك قبل عامين من أولمبياد لوس أنجليس.

واجتازت يو مسافة السباق بوقت 2:05.08 دقيقة، محطمة بفارق نصف ثانية تقريبًا الرقم القياسي السابق، الذي سجَّلته مواطنتها تشانج زوفي «2:05.57 د»، الفائزة بالمعدن الأصفر في دورة الألعاب الآسيوية السابقة قبل ثلاثة أعوام في هانجتشو.

وحلَّت تشانج موهان في المركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية بفارق 3.36 ثانية عن يو.

كما أحرز الصيني بان زانلي، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 100 م حرة والبطل الأولمبي، ذهبية السباق نفسه بأسرع زمن بلغ 47.61 ثانية، متفوقًا بفارق 0.04 ثانية فقط عن الكوري الجنوبي كيم يونج بوم.