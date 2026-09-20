النصر يقترب من استعارة العلوان

اتفقت إدارة نادي النصر مع نظيرتها في الفتح على استعارة عبد الهادي العلوان، حارس مرمى الفريق الأحسائي تحت 21 عامًا لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الجاري، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الاتفاق يتضمن أفضلية شراء عقد حارس المرمى، البالغ من العمر 20 عامًا، قبل نهاية الموسم الجاري.

وتسابق إدارة النادي العاصمي الزمن من أجل الحصول على موافقة شركة نادي النصر والرابطة بشأن التعاقد مع العلوان قبل إغلاق فترة الانتقالات الخاصة بفئة 21 عامًا في تمام الساعة 12:00 من صباح الإثنين.

ويأمل النصر في حسم صفقة العلوان للاستفادة من جهوده مع فريق تحت 21 عامًا، الذي يشارك في دوري جوي للنخبة، إضافة إلى الفريق الأول.