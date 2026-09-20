دورة جوادالاخارا.. يوفيتش تحتفظ باللقب

احتفظت الأمريكية إيفا يوفيتش، المصنفة الـ16 عالميًا، بلقب دورة جوادالاخارا لكرة المضرب «500 نقطة» على الملاعب الصلبة، بعد تغلبها على مواطنتها بيتون ستيرنز 6ـ4 و6ـ2، الأحد.

وقالت يوفيتش: «أمر لا يُصدق، من الرائع الفوز بهذه الكأس الجميلة مجددًا، لقد أثبتُ لنفسي أني قادرة على التعامل مع الضغط والتوقعات المختلفة، خاصة أنها المرة الأولى التي أدافع فيها عن لقبي».

وهو اللقب الثاني ليوفيتش، ابنة الـ 18 عامًا، في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات.

ومن أبرز إنجازاتها وصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، ودور ثمن النهائي في بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، والدور الثالث في بطولة رولان جاروس.