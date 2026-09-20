3 أيام تجهز حكام «خليجي 27»

انطلق المعسكر التحضيري للحكام المشاركين في إدارة بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، الأحد، في مدينة جدة التي تستضيف منافساتها بدءًا من الأربعاء المقبل حتى 6 أكتوبر المقبل.

وافتتح هاني بلان، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، المعسكر الذي يمتد ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل، مرحبًا بالحكام المشاركين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من البرنامج الإعدادي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات البطولة.

وأعرب بلان عن ثقته في تقديم مستوى تحكيمي مميز خلال البطولة، مشددًا على أهمية الالتزام والجدية والاستفادة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي يتضمنها المعسكر.

ويشتمل البرنامج الإعدادي حسبما كشفه الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على محاضرات نظرية وتدريبات عملية واختبارات لياقة بدنية، إلى جانب تدريبات خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مع التركيز على أحدث التعديلات في قوانين اللعبة وآليات تطبيقها، ومناقشة عدد من الحالات التحكيمية وقراراتها.

وتجرى التدريبات العملية على ملاعب التدريب التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف توحيد المفاهيم التحكيمية ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للحكام قبل انطلاق البطولة.

وبالتوازي مع المعسكر، بدأت لجنة الحكام تنظيم سلسلة من المحاضرات التعريفية للأجهزة الفنية واللاعبين في المنتخبات المشاركة، استهلتها بمحاضرة للمنتخب السعودي، تناولت أبرز التعديلات والتعليمات التحكيمية المعتمدة، مدعومة بلقطات وحالات تطبيقية لتوضيح القرارات وآلية التعامل معها خلال المباريات.

كما تناولت المحاضرة الجوانب المتعلقة بسلامة اللاعبين والحد من إهدار الوقت، إلى جانب شرح الآلية الجديدة للتعامل مع حالات علاج حارس المرمى، بما يضمن إلمام اللاعبين والأجهزة الفنية بالتعليمات التي سيتم تطبيقها خلال البطولة.

وتهدف هذه المحاضرات إلى تعزيز التواصل بين الحكام والمنتخبات، وتوضيح التفسيرات والتعليمات التحكيمية قبل انطلاق المنافسات، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط والحد من حالات سوء الفهم خلال المباريات.

وتشهد بطولة «خليجي 27» مشاركة تحكيمية دولية إلى جانب حكام دول الخليج، إذ يشارك طاقم تحكيمي من المغرب في إطار الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم ونظيره الإفريقي، إلى جانب حكام من الأردن والصين، وطاقمين تحكيميين من كل من هولندا والبرتغال.

وتأتي المشاركة الدولية في إطار توجه الاتحاد الخليجي نحو تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التحكيمية المختلفة والارتقاء بالمستوى الفني لمنظومة التحكيم في بطولاته.