بشيك.. ليفركوزن يخطف نقاط لايبزيج

قاد التشيكي باتريك شيك فريقه باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم إلى فوزه الثاني الموسم الجاري، وجاء على حساب ضيفه لايبزيج 2ـ0، الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، بفارق خمس عن المتصدر بوروسيا دورتموند «12»، وثلاث عن بايرن ميونيخ حامل اللقب «10».

في المقابل، يواصل لايبزيج بدايته الصعبة للموسم، بعدما اكتفى بفوزين مقابل خسارتين في الدوري، إضافة إلى هزيمة قاسية في دوري أبطال أوروبا أمام كومو الإيطالي «1ـ4».

ومن عرضية للإسباني ميجيل جوتييريس، تابع شيك الكرة بقدمه اليمنى، وافتتح التسجيل قبيل نهاية الشوط الأول مباشرة «44»، مسجلًا هدفه الرابع في أربع مباريات في الدوري هذا الموسم.

وأضاف جوتييريس بنفسه الهدف الثاني حينما أنهى هجمة مرتدة قادها الجزائري إبراهيم مازة العائد من الإصابة «57».