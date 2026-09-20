المفرج: الجوير أخطأ مرتين.. والوجبة كذبة

كشف فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن بعض ملابسات استبعاد مصعب الجوير، لاعب الوسط، من المعسكر الإعدادي قبل كأس الخليج العربي «خليجي 27» في جدة، نافيًا ما تردّد عن ارتباط القرار بطلب اللاعب طعامًا من خارج الفندق.

وخلال تصريحات لممثلي وسائل الإعلام ومنها «الرياضية»، قبل الحصة التدريبية الأحد، صرّح المدير التنفيذي: «مصعب خالف في المعسكر، الأمر انضباطي، ولا تصل الأمور إلى درجة إبعاد لاعب من معسكر للمنتخب بسبب وجبة».

ووصف المفرج الجوير بأنه أحد نجوم «الأخضر»، وأثنى على مستوياته، مستدركًا: «المخالفة تم رصدها وتحذيره شفهيًا من جانب الجهازين الفني والإداري، ثم تكررت منه، ففضل الجهازان إبعاده حفاظًا على النظام داخل المعسكر».

وأوضح: «هناك لوائح وضوابط، وتم عرضها على اللاعبين من بداية المعسكر وشرحها لهم». وشدد: «عندنا نظام، وإذا تغاضيت عن لاعب سيكون المعسكر فوضى، وهو ما يقبله أحد، والجوير نشر اعتذارًا اليوم وأقرّ بالعقوبة».

وأشار المفرج، الذي رفض ذكر طبيعة المخالفة، إلى حاجة المنتخب لكل عناصره، وأكد ثقته في باقي اللاعبين، فيما دعا الجمهور السعودي إلى حضور مباريات البطولة ودعم منتخبهم.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في ساعة مبكرة صباح الأحد، عن استبعاد الجوير من تجمّع «الأخضر»، الذي بدأ الخميس في جدة، وضم مختار علي، لاعب الوسط، بدلًا عنه.

وتحتضن جدة بطولة «خليجي 27» من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات العراق والكويت وعمان.