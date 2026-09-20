اليوم الوطني.. أمانة الأحساء تنظم حفلات غنائية

أعلنت أمانة الأحساء عن تنظيم حفلات غنائية في مسرح متنزه الملك عبد الله البيئي بمناسبة اليوم الوطني الـ96، حيث يحييها الفنانان عماد العبد الله وماجد بوسويحل وذكرى الهادي وفيصل خالد، ابتداءً من 23ـ25 سبتمبر الحالي.

ونظمت جمعية أدباء الأحساء فعالية في مقر الجمعية، الأحد، إذ تشتمل الفعالية على أوبريت وأمسية شعرية وإنشادية.

كما تنظم دار نورة في غرفة الأحساء أمسية «قصيدة لا تنتهي» وفعاليات وطنية وفعالية تقدمها جمعية التنمية الأهلية بالجفر وتشمل فعاليات وطنية وأركان للأسر المنتجة.