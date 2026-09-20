أتلتيكو يحسم «الديربي» ويلحق بالريال الخسارة الثانية

حسم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم لقاء «الديربي» أمام جاره ريال مدريد، المنقوص عدديًّا، بالتغلُّب عليه 2ـ1، الأحد، على ملعب «ميتروبوليتانو» في العاصمة مدريد، ضمن منافسات المرحلة السابعة من «لاليجا».

وسجل أليخاندرو جريمالدو هدف أتلتيكو الأول في الدقيقة 53 من ركلة جزاءٍ، وأضاف الكندي جوناثان ديفيد «59» الثاني، وقلَّص الألماني أنتونيو روديجر «89» الفارق للريال، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 إثر طرد دين هاوسن.

وتُعدُّ هذه الخسارة الثانية للنادي الملكي الموسم الجاري بعد الأولى أمام ضيفه ريال بيتيس «0ـ1»، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطةٍ واحدةٍ خلف أتلتيكو مدريد الذي ارتقى إلى المركز الثاني مؤقتًا.

وبات الريال، وصيف بطل الموسم الماضي، يتخلَّف بفارق ست نقاطٍ عن غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة حتى الآن.

وجاءت نقطة التحوُّل في المباراة عند طرد دين هاوسن، قطب دفاع الريال، لتسبُّبه في ركلة جزاءٍ إثر شد قميص جوليانو سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو، فانبرى لها جريمالدو بنجاحٍ.

وأجرى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، تبديلاتٍ مباشرة بعد الهدف بإشراك روديجر في الدفاع، والإيفواري يان ديومانديه بدل التركي أردا جولر، لاعب الوسط، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعزَّز ديفيد تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الثاني إثر تمريرةٍ من سيميوني.

وقلَّص روديجر الفارق قبل دقيقةٍ من نهاية الوقت الأصلي برأسيةٍ إثر ركلةٍ حرةٍ، نفذها البرتغالي برناردو سيلفا، بديل الإنجليزي جود بيلينجهام.

وفي مباراةٍ أخرى، حقق خيتافي فوزًا بشقٍّ الأنفس على ضيفه ملقة، الوافد حديثًا إلى دوري الأضواء، بهدفٍ وحيدٍ، سجله إيفان أسون مونسون في الدقيقة 85.

وهذا الفوز الثاني لخيتافي الموسم الجاري، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاطٍ، ويصعد إلى المركز التاسع، مقابل ثلاث نقاطٍ من ثلاثة تعادلاتٍ لملقة، صاحب المركز الأخير.

ويلعب لاحقًا فياريال مع ليفانتي، وديبورتيفو لاكورونيا مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع ريال سوسييداد.