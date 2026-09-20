النظارة السوداء تسرع تصديات حراس المنتخب السعودي

يفرض اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على حراس المرمى ارتداء نظارات الوميض البصري «ستروب جلاسس» خلال الحصص التدريبية من أجل تحسين قراراتهم، وزيادة سرعة ردود أفعالهم وقدرتهم على التوقُّع.

ويضمُّ معسكر «الأخضر»، الجاري في جدة استعدادًا لكأس الخليج «خليجي 27»، ثلاثة حراسٍ، هم محمد العويس، من فريق الهلال، ونواف العقيدي، من النصر، وحامد الشنقيطي، من الخلود.

وظهر الثلاثة، خلال تدريب الأحد، وهم يرتدون الـ «ستروب جلاسس»، سوداء اللون، التي تُصعِّب الرؤية وتحجبها بشكلٍ متقطعٍ، ما يجبر الحارس على توقُّع مسار الكرة، واتخاذ قراره بسرعةٍ في ضوء ما أتيح له رؤيته قبل حجب الصورة، وهو ما يُعدُّ تمرينًا على معالجة المعلومات البصرية بكفاءةٍ أعلى.

وعند خلع النظارة، يظهر مسار الكرة وكأنه أبطأ، وهو ما يُفترَض أن يُسهِّل على حارس المرمى التعامل مع التسديدات، كونه عانى من صعوباتٍ أكبر خلال التدريبات.

وظهر حراس مرمى عديدون بهذه النظارات في تدريباتهم مع فرقهم، أو منتخباتهم، منهم الألماني مانويل نوير، والسويسري يان سومر، والمصريان مصطفى شوبير ومحمد الشناوي.