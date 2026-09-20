قبل خليجي 27.. «متحدّثون» يطوّر ظهور لاعبي الأخضر إعلاميّا

شارك لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في دورةٍ تدريبيةٍ خاصَّةٍ ضمن مشروع «متحدِّثون»، أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، استعدادًا لخوض «خليجي 27».

وكشف مقطع فيديو، بثه حساب وزارة الاعلام في منصة «إكس» عن أن الدورة حملت عنوان «ملعب الإعلام»، وجاءت بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير مهارات الظهور والتعامل مع وسائل الإعلام لدى لاعبي الأخضر قبل المشاركة في البطولة الخليجية.

وشهدت الورشة حضور 30 مشاركًا من اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية، وتضمَّنت أربعةَ محاورَ رئيسةً، شملت الظهور الإعلامي وصناعة الصورة، والرسالة الإعلامية، والتعامل مع الأسئلة الصعبة، والحضور الاحترافي تحت الضغط.

ويستعدُّ المنتخب السعودي للمشاركة في كأس الخليج 27، التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.