أكتوبر.. انطلاق مزاد المركز الوطني للصقور

تنطلق فعاليات مزاد المركز الوطني للصقور 2026، المخصص لصقور الطرح المحلي، في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 30 نوفمبر، بالتزامن مع موسم طرح الصقور السنوي في السعودية.

ويُخصص المزاد لفروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية، فيما لا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما، امتدادًا للنهج الذي يتبعه المركز في تنظيم المزاد.

وتنتشر الفرق الميدانية للمركز في مختلف مناطق السعودية خلال موسم الطرح، لاستقبال الطواريح وتسهيل وصولهم بصقورهم إلى مقر المزاد، مع توفير خدمات النقل والسكن، وتوثيق عمليات البيع، وعرض الصقور في مزاد تنافسي مباشر.

ويجمع المزاد الطواريح والصقارين من مختلف مناطق السعودية، وينظم عمليات البيع والشراء ضمن إطار يحفظ حقوق المشاركين ويعزز الشفافية، بما يسهم في دعم الطواريح والصقارين، والمحافظة على موروث الصقارة وتنميته ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وينظم المزاد في مقر المركز بملهم شمال مدينة الرياض، وتُنقل لياليه عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعة المزايدات على صقور الطرح المحلي للصقارين والمهتمين.